لقاء الخميسي تهاجم بقوة منتقدي محمد صلاح

القاهرة- الخليج 365
نشرت الفنانة لقاء الخميسي من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة للاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي، وجّهت من خلالها رسالة غضب الى الجماهير التي تنتقده بسبب موقفه من مجازر غزة.
وكتبت الخميسي قائلة: "أنا عارفة إن دا مش التوقيت المناسب، بس الصراحة أنا مش قادرة ما أقولش الكلمتين دول، "محمد صلاح" خط أحمر، ما ينفعش نحكم على الناس ونتدخل في قراراتهم ونطلب منهم يعملو اللي إحنا شايفينه صح! كل إنسان من حقه يختار موقفه ورد فعله بناءً على تفاصيل تخصه، رجاء بلاش أحكام على الناس اللي كلنا عارفين أد إيه صلاح إنسان".
وكان محمد صلاح قد خرج عن صمته في فيديو مصوّر نشره عبر حساباته الرسمية للتنديد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، متّخذاً خطوة تضامنية مع القضية الفلسطينية، بعد الأحداث الأخيرة، وتخطى الفيديو حاجز الـ140 مليون مشاهدة خلال ساعات على موقع التواصل الاجتماعي "X" "تويتر" سابقاً حول العالم.
وقال صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمّل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدّسة ويجب توفير سبل الحماية لها". وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس رأينا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً".
واختتم قائد منتخب مصر الفيديو بالقول: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع المزيد من المذابح في حق الأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".
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