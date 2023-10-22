سر غياب مصطفى كامل عن وقفات الفنانين للتضامن مع غزة

واجه الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية انتقادات من الجمهور بسبب تخلفه وغيابه عن وقفات الفنانين الأخيرة للتضامن مع أهالي غزة ضد المجازر الإسرائيلية في القطاع، رغم مشاركته على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" بفيديو يطالب فيه جموع الموسيقيين بالنزول إلى الميادين والساحات للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية على الأفعال الإسرائيلية.

وسبب عدم حضور مصطفى كامل للمشاركة في المسيرات التضامنية مع فلسطين، هو وجوده خارج البلاد، وان الفيديو الذي بثه كان أثناء تواجده خارج مصر.

وكان مصطفى كامل، قد دعا جموع موسيقيي مصر للنزول أمس بعد صلاة الجمعة عند النصب التذكاري بمدينة نصر، لمساندة الشعب الفلسطيني، تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونشر نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، فيديو يدعو من خلاله الوسط الفني والموسيقي للحشد أمام النصب التذكاري لدعم الشعب الفلسطيني، إذ قال: "اليوم تجمع لكل موسيقيين مصر عند المنصة مع نقابتهم ومجلس إدارتهم والشعب المصري كله، لإثبات وجودنا ونصرة الحق، ودعم ومساندة أخوانا وأخواتنا وأولادنا ضد العدوان على الكنائس والجوامع والمدارس والمستشفيات، على الأطفال، النهاردة إن شاء الله كلنا بنساند القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري".

وحرص عدد كبير من الفنانين على الوجود أمام منصة النصب التذكاري في مظاهرات داعمة لأهالي غزة التي تحدث على يد الكيان الصهيوني.

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