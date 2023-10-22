أحمد فهمي يطالب بنصرة غزة بعيداً من الـ"سوشيال ميديا"

نشر الفنان أحمد فهمي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" منشوراً انتقد فيه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يكتفون بوضع صورهم باعلام فلسطين دون ان يكون لهم فعل حقيقي في نصرة أهالي غزة، بعد انقطاع الماء والطعام وكل وسائل الحياة عنهم على يد الكيان الصهيوني.

وكتب فهمي، قائلاً: "إحنا هنقضيها صور بكوفيات عشان يبقى شكلنا روش على سوشيال ميديا، وفيديوهات دعم وهناك بيشربوا ميه مالحة لا في نور ولا كهرباء ولا أكل وكل دا والمجزرة لسه شغالة وبعدين طيب؟.

وكان أحمد فهمي، قد أطلق في وقت سابق، مبادرة من أجل التبرع لصالح ضحايا المجازر الإسرائيلية في غزة، بعد القصف والدمار الذي أصاب القطاع، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "ما يحدث في فلسطين جرائم حرب ومذبحة جماعية لشعب هو أهلنا وإخوتنا.. وفي كل دقيقة يموت منهم أعداد كبيرة جدًا، سواء نساء أو رجال أو كبار السن أو أطفال، ولكن من المؤسف أن الإعلام الغربي يضلل هذه الصورة، ويعكس ذلك ويبين أنهم ضحايا".

وأضاف: "دورنا هو الحديث وشرح ذلك، ودورنا أيضًا أن نستقبل التبرعات على قدر ما نستطيع لأهلنا في غزة.. سأبدأ حملة للهلال الأحمر وسأسمي مجموعة من زملائي شخصيات مؤثرة، سيتحدثون ويتبرعون، كما سيدعون 5 من زملائهم أيضًا للتبرع، سأبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر، وحازم إمام، وحسام غالي، وأحمد حلمي".

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