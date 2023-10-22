شريهان تعلق على قمة القاهرة للسلام بآية قرآنية

أعربت الفنانة شريهان عن فخرها بالقيادة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها لقمة القاهرة للسلام.

وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، تويتر سابقا، آية قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم «إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»، صدق الله العظيم، قمة القاهرة للسلام‬⁩.

شريهان تدين قصف مستشفى المعمداني

وأبدت شريهان، منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، حزنها الشديد من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء قائلة: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ‏.. نكبة وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فلسطينيون في إبادة جماعية، فلسطينيون محرومون من الحق في الحياة من قبل عدوان مجنون وحشي لا عقل ولا منطق ولا قانون دولي له، ويجدد جرائمه الشنعاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها ⁧‫المستشفي المعمداني في غزة، الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

قد يهمك أيضا: