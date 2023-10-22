ميرنا وليد - بيروت - يطل الفنان المصري هاني عادل في حكاية "عيشها بفرحة"ضمن مسلسل "55 مشكلة حب".

خلال الحلقات تنشأ قصة بين عادل والممثل المصرية هبة مجدي.

وكانت قد انتهت الخميس الحكاية الثانية من المسلسل والتي عرضت تحت اسم "ما تيجي نشوف" وحققت الحلقة العاشرة والأخيرة نجاحا لافتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توفر عوامل الإثارة والغموض من الحلقة الأولى وحتى النهاية وكانت البطولة للممثلين :"هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وطارق صبري ونهى عابدين وملك قورة ومن إخراج محمد الخبيري.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وهي تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.



كانت هذه تفاصيل خبر ما الدور الذي يجسده هاني عادل في " عيشها بفرح " ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.