عزيز الشافعي : "مصر طول عمرها بتتشتم من صغار العقول عديمي العطاء"

ميرنا وليد - بيروت - دافع الملحن والكاتب المصري عزيز الشافعي عن مصر وحث المصريين على الإستمرار بدعم القضية الفلسطينية حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس:"متخلوش اي تعليق سلبي من مغرض او جاهل او شخص يفتقر إلى معلومات كافيه يخليكم تحبطوا او تتوقفوا عن دعم القضيه ولو بكلمة حق .

. بلدكم طول عمرها (مش دلوقتي بس) بتبذل الدم و العرق و الجهد عسكريا و دبلوماسيا لصالح القضيه ، و طول عمرها بتتشتم برضه من صغار العقول عديمي العطاء

فكملوا رسالة بلدكم و انصروا إخوانكم".