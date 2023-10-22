عزيز الشافعي : "مصر طول عمرها بتتشتم من صغار العقول عديمي العطاء"

ميرنا وليد - بيروت - دافع الملحن والكاتب المصري عزيز الشافعي عن مصر وحث المصريين على الإستمرار بدعم القضية الفلسطينية حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس:"متخلوش اي تعليق سلبي من مغرض او جاهل او شخص يفتقر إلى معلومات كافيه يخليكم تحبطوا او تتوقفوا عن دعم القضيه ولو بكلمة حق .
. بلدكم طول عمرها (مش دلوقتي بس) بتبذل الدم و العرق و الجهد عسكريا و دبلوماسيا لصالح القضيه ، و طول عمرها بتتشتم برضه من صغار العقول عديمي العطاء
فكملوا رسالة بلدكم و انصروا إخوانكم".
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