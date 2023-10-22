فكروا فينا.. صرخة غنائية من زياد برجي عن أطفال غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واقع مرير يعيشه أطفال غزة خلال الأحداث الراهنة في فلسطين، حيث يدفعون براءتهم وحياتهم ثمنًا لحرية شعب بأكمله، الصورة التي جسدها غنائيًا الفنان زياد برجي في أغنيته “فكروا فينا”، اذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

طُرحت أغنية فكروا فينا بكليب مجمع من مشاهد قاسية من الحرب الضارية بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأها برجي برسالة تضمنت الآتي:"عندما تكون الطفولة مهددة فالإنسانية حتما بذاتها تكون مهددة.. رسالة إنسانية إلى ما تبقى لنا من هذه الإنسانية، رسالة من أطفال غزة وأطفال فلسطين إلى كل العالم.. وعذرًا لمرارة المشاهد فالحقيقة غالبا ما تكون مرة"

أغنية فكروا فينا من كلمات وألحان زياد برجي، توزيع إلكسندر ميساكيان، وتضمنت أجواءها لسان حل الاطفال هناك، وتقول كلماتها "«عالقليلة فكروا فينا فكرو فينا لو إنو شوي

عالقليلة فكروا فينا

حسوا بوجعنا حسوا فينا شوي

خلونا نتأمل إذا في بكرا ناطرنا

نقرر مصايرنا

ما تلعبوا فينا بقا

خلونا بيكفّي بقا عتمة بليالينا

بزيادة شو بكينا

صغار بعدنا عالشقا

عالقليلة فكروا فينا فكروا فينا لو إنو شوي

عالقليلة فكروا فينا

حسوا بوجعنا حسوا فينا شوي".

إجمالي شهداء غزة من الأطفال

وصل عدد الاطفال الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حتى الآن 1688 طفل، كما أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، باستشهاد 120 فلسطينيا يوميًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

أغنية زياد برجي الجديدة أنا لمين

كانت أحدث أغاني زياد برجي من خلال"أنا لمين" التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"رة بتقسى عليي، بتقهرني وبتعذب فيي وأنتَ بتعرفني بحبك بترجع بتراضيني، بكلمي مدري شو بتحكيني وأنتَ بتعرفني بحبك بدك ياني قللي، شتقتلي او ما شتقتلي ويلي ما أصعب قلبك فجأة بتبعد عني، بتقهر قلبي و بتجنني وأنتَ بتعرفني بحبك أنا لمين، حبيبي أنا لمين؟ حياتي كلا ألك أنتَ، وكل شي معك أنتَ هوي الي بدي ياه جايي الليلي شوفك، أنا وعيوني وقلبي ضيوفك أنا وعيوني منحِبك مش رح تخلص مني وأذا كل فكرك تبعد عني هيدي بعيدي عن قلبك"



