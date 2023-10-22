سماح أنور مع أحمد عز في "فرقة الموت"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة سماح أنور، عن تعاقدها للمشاركة في فيلم "فرقة الموت"، ومن المفترض أن تبدأ تصوير العمل قريبًا.

فيلم فرقة الموت يدور في إطار أكشن تشويقي، تقع أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين.

والعمل من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

ويذكر أن أثارت الفنانة سماح أنور الجدل على صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور فى إحدى المجلات، وظهرت خلال الصور التي نشرتها بشكل متتالى على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على مدار الأيام الماضية، بأكثر من لوك غريب وغير معتاد،سواء من ناحية الملابس أو المكياج وهو ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعى.

وتستعد سماح أنور خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، وضيوف شرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وسبق وشاركت سماح أنور فى مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية العام الماضى، وهو بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة ودارت أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق.