أسعار تذاكر حفل أصالة وأحلام في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - ليلة غنائية من نوع خاص تجتمع فيها الفنانة أصالة مع الفنانة أحلام على مسرح غنائي واحد في الإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك، ويضم رموز الغناء العربي.

موعد حفل أصالة وأحلام في دبي وأسعار التذاكر

ومن المقرر ان يقام الحفل في منتصف ديسمبر القادم في كوكاكولا أرينا بدبي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

تراوحت أسعار التذاكر بين110 - 1262 درهم، ويتم شراؤها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 7 أغاني مساء السبت الماضي، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لائمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

ديو أصالة وماجد المهندس الحب الأبدي

قدمت أصالة حديثًا ديو"الحب الأبدي" مع الفنان ماجد المهندس، الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لأسابيع طويلة، وتقول كلمات الأغنية “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.