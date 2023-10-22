خيري رمضان يلقن نمبر وان درساً: بيلعب دور مش مقنع في وقت غلط

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الإعلامي خيري رمضان الفنان محمد رمضان بعد نشره الفيديو دعما للقضية الفلسطينية، مشيراً: ابن ناس طيبين لكن ضل الطريق

خيري رمضان يصعق نمبر وان: ابن ناس طيبين لكن ضل الطريق

كشف الإعلامي خيري رمضان خلال برنامجه "حديث القاهرة" الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، معلقاً: ابن ناس طيبين لكن ضل الطريق وبيلعب دور مش مقنع في وقت غلط".

خيري رمضان

تابع خيري رمضان: "محمد رمضان قالك أكلم مين وطلع عمل باديكير ومانيكير والناس بتموت والعيال رافعة العلم واللي أبوه ميت واللي أمه ميتة، 18 واحد ماتوا من عيلة واحدة لكن محمد رمضان كان طالع بيعمل ضوافره وإيديه ولما أتعرض لهجوم عنيف شالها وعمل فيديو تاني بيقول فيه نخاطب حكوماتنا.. الحكومات العرب مش عايزاك تكلمها لأنك طلعت اتصورت مع اسرائيليين وكان لازم تتضامن معاهم، هل ستذهب لغزة وتشارك في الحرب وتترك الباديكير والمانيكير.

محمد رمضان وخيري رمضان

محمد رمضان يتعرض لهجوم عنيف من قبل رواد السوشيال ميديا

تعرض الفنان محمد رمضان مؤخراً لحملة انتقادات جديدة بعد نشره فيديو له وهو في جلسة مساج، وذلك رغم تضامن عدد كبير من النجوم وإعلان الحداد في مصر بسببب ضرب مستشفى المعمداني في غزة.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام، وهو يخضع لجلسة مساج وباديكر وماسكات للوجه في نيجيريا، وذلك استعدادًا لحفلته هناك، ثم عاد وحذفه بعد الهجوم الذي تعرض له.

محمد رمضان

تبرع محمد رمضان لشعب غزة

أعلن الفنان محمد رمضان موخراً تبرعه بأجره في الحفلات الفنية بالمنطقة العربية لأهالي غزة، دعمًا لشعب فلسطين.

نشر محمد رمضان ستوري على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات"إنستجرام"وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية و خارجها لمساندة أخوتي في غزة".

و كان محمد رمضان أحيا حفل غنائي الجمعة 20 أكتوبر بأبو ظبي في الإمارات و ذلك بالرغم من الأحداث الأخيرة في الشعب الفلسطيني، و أعلن أيضا عن سيخصص أرباح جولته الغنائية للشعب الفلسطيني.

وشارك عدد من النجوم في الوقفات الاحتجاجية أمام منصة النصب التذكاري، من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وكان من بين النجوم المتواجدين في الوقفة الاحتجاجية كل من المغنية رنا سماحة والمغنية هايدي موسى والممثل كريم الحسيني ومؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا ومقدمة البرامج غادة فتحي.

كما تواجد عدد كبير من النجوم أمس أمام معبر رفح في انتظار فتحه لوصول المعونات والأدوية للفلسطينيين المحاصرين من الجيش الإسرائيلي.