أحمد خالد صالح يقابل محمد عادل إمام في "شمس الزناتي"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أحمد خالد صالح لبدأ تصوير مشاهده في فيلم "شمس الزناتي، من بطولة النجم محمد عادل إمام، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

إذ كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تعاقد، النجم أحمد خالد صالح للمشاركة مع باقي فريق العمل.

قصة فيلم "شمس الزناتي"، وهو العمل الذي يتناول القصة الشهيرة الخاصة بالعظماء السبعة، التي تمت صياغتها لأكثر من عمل سينمائي بين اليابان وهي الأولى وهوليوود بأكثر من فيلم، بالإضافة إلى العمل المصري الذي حمل اسم "شمس الزناتي"، ولعب بطولته الفنان الكبير عادل إمام وعدد آخر من النجوم.

ويذكر أن تعاقد صالح مؤخرًا على المشاركة في فيلم سارة وعلي، بطولة منة شلبي وأحمد داود، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن المفترض أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الحالي

وعُرض لـ أحمد خالد مؤخرًا، فيلم وش في وش، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وحقق العمل إيرادات كبيرة منذ عرضه حتى الآن.

وشارك أحمد خالد صالح في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، وكان من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك فيه دياب، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، مها نصار، وكذلك مسلسل الصندوق، تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، وكان من بطولة أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، علي قاسم، كريم سرور وآخرين.

كما ينتظر عرض مسلسل حرب الجبالي، الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، والعمل من بطولة أحمد رزق وتأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.