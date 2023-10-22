شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي وريا أبى راشد يصلان مهرجان الشارقة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الخضراء لـ مهرجان الشارقة السينمائي الدولى للأطفال والشباب في دورته العاشرة، الذي يقام في أكاديمية الشارقة للفنون، والذي سيقام في الفترة ما بين 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وحضر كل الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان، والناقد المصري أحمد شوقي، والمذيعة ريا أبي راشد.

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلمًا من37 دولة في العالم، تتضمن عروضًا سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى" .

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.