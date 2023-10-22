إيهاب توفيق يحيي ذكرى رحيل والدته

حرص المطرب إيهاب توفيق على إحياء ذكرى رحيل والدته، على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق قائلاً: اليوم 22 أكتوبر الذكرى السنوية التاسعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي، الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة، وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا، أسكنهم الله جميعًا الفردوس الأعلى من الجنة .

وانتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ولا حاجة" فى تعاون جديد مع الفنان عصام كاريكا، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغان، وكلمات الأغنية من تأليف محمد هلال والتوزيع لـ باسم منير، كما يتعاون عصام كاريكا مرة أخرى مع الكينج محمد منير بعد مرور 27 عامًا من تعاونهما سويًا في أغنية "عمر عينى" التي صدرت في ألبوم "من أول لمسة" عام 1996 وكانت من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وما زالت يتغنى بها منير في كل حفلاته، والأغنية الجديدة بعنوان "أنا الذى" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان كاريكا.



وكان المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.



أغنية "ليكى عندى" هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى "باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

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