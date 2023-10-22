القاهرة- الخليج 365
انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تتهم مسلسل "شغل فنادق" الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي بمشاركة النجم عمرو يوسف، بأن قصة أحداث المسلسل تتشابه مع أحداث وفكرة قصة مسلسل "بـ100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين، والذي عرض في رمضان 2020.. حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي بوليسي حول عصابة مكونة من 5 أشخاص متخصصين في السرقة والنصب يعيشون في حارة شعبية.. ويفكرون في سرقة بنك داخل أحد الفنادق...
"لها" تواصلت مع النجمة روبي، التي رفضت التعليق على ما أثير حول هذا الأمر وطالبت منتقدى العمل الانتظار حتى عرضه وبعدها يمكن أن يحكموا عليه.
يذكر أن مصدر من الشركة المنتجة لمسلسل "شغل فنادق" قد كشف في تصريح سابق لـ"لها"، عن اتخاذ الشركة قراراً بوقف التحضير للعمل من دون أن تعلن الأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار.
واتُخذ قرار وقف التحضيرات للمسلسل رغم انتهاء الشركة المنتجة من كل التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه.
والمسلسل من إخراج محمد سامي، ويشارك روبي في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، عماد زيادة، ومحمد رضوان.
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كانت هذه تفاصيل خبر روبي ترفض التعليق على اتهام مسلسلها بتقليد "بـ100 وش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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