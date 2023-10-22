إياد نصار يشارك في رمضان المقبل 2024 بـ "صلة رحم"

يواصل النجم إياد نصار، التحضيير لمسلسله الجديد "صلة رحم"، وهو من إخراج تامر نادي، استعدادًا لبدء تصوير مشاهد المسلسل، خلال الأيام المقبلة، لعرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني القادم عام 2024.

من النجمة المرشحة لدور البطولة في مسلسل "صلة رحم"؟



وقد تم ترشيح الفنانة أسماء أبو اليزيد لتلعب دور البطولة أمام الفنان إياد نصار في مسلسل "صلة رحم"، ويجرى حاليًا التعاقدات مع باقي طاقم عمل المسلسل.



ما هي آخر أعمال أسماء أبو اليزيد؟



وفي سياق آخر، يعتبر فيلم "العميل صفر" آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد في السينما، ويضم عدد من الفنانين منهم: أكرم حسني، فيدرا، مصطفى غريب،أيمن الشيوي،و آخرون من النجوم، والفيلم من إخراج كريم العدل.



ما هي آخر أعمال إياد نصار؟

وكان الفنان إياد نصار، قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي عام 2023 في مسلسل "ستهم" مع النجمة روچينا، حبث ظهر كضيف شرف خلال الأحداث، وقد تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرضه وحقق نجاحًا لافتًا.

من هم أبطال مسلسل "ستهم"؟



ضم مسلسل "ستهم" عدد من الفنانين منهم: روچينا، نانسي صلاح،سلوى عثمان، ياسين التهامي،عابد عناني، محمد عبد الحافظ، وغيرهم والمسلسل تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مشاركة إياد نصار في مسلسل "تغيير جو"



كما شارك أيضًا في مسلسل "تغيير جو"، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ومن بطولة الفنانة منة شلبي، شيرين، رزان جمال،ميرفت أمين، عصام عمر،محمود قابيل، عايدة الكاشف وغيرهم من النجوم.

قد يهمك أيضا: