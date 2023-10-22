الكشف عن خطوة جديدة في حياة رانيا يوسف

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثل المصرية رانيا يوسف في عمل جديد قريباً وهو مسلسل "روج أسود" الذي تعاقدت على المشاركة فيه.



العمل إخراج مصطفى فكري وتدور قصته حول أحداث حقيقية في محكمة الأسرة المصرية.

ويتألف العمل من 45 حلقة، وسيعرض مطلع العام المقبل ويشارك فيه أيضاً الفنانة المصرية مي سليم.

وفي إطار أعمال رانيا يوسف الأخرى، أصبح الممثل المصري عمر طلعت زكريا من أسرة مسلسل "بقينا اتنين" بعد انضمامه إلى فريق عمله وهو من بطولة الممثل المصري شريف منير والذي يتواصل تصويره حالياً.

وقد بدأ عمر تصوير مشاهده التي جمعته بـ شريف منير والممثلة المصرية رانيا يوسف.

إشارة إلى أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حيث يناقش صدمة ما بعد الطلاق، ويتطرق لما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل النفسية بالمواقف، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجي، نانسى هلال، عزت زين، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الممثلين تأليف أمانى التونسي وإخراج طارق رفعت.