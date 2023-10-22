ميشال ألفتريادس : " إسرائيل تقصف كنائسنا وتقتل شعبنا "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ميشال ألفتريادس مجموعة من الصور المؤلمة من جنازة الفلسطينيين الذين استهدفتهم اسرائيل بقصف أحد مباني كنيسة القديس بورفيريوس في مدينة غزة.

وكتب ألفتريادس:"إسرائيل تقصف كنائسنا وتقتل شعبنا "

وكانت قد استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الأمر.

كما كانت قد أوردت وزارة الداخلية في قطاع غزة : "مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق مئات النازحين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة، ووقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى".

كما قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين:"استهداف الكنيسة جريمة حرب، تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة".

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