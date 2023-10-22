لص يسرق عبد الله بوشهري من أمام منزله وكاميرا الجيران تكشفه

ميرنا وليد - بيروت - في حادثة غريبة وفريدة من نوعها، قام أحد اللصوص بفك كاميرا سيارة الفنان الكويتي عبد الله بوشهري وهي مركونة امام منزله لكنه ورغم ظنه بأن أمره لن يكتشف، إلا أن الكاميرا المثبتة عند جيران الفنان تمكنت من رصد أرقام لوحة السيارة التي انتظرت اللص وأقلته بعد إتمام عملية السرقة.



وأوضح بوشهري السرقة أن اللص الذي قام بسرقته، لم ينتزع المرآة من مكانها بصورة غاشمة تتلف جهاز عملها الأتوماتيكي، ولكنه فككها بطريقة معينة لم تنتزع معها الأسلاك الخاصة بالمرآة، وأن هذه السرقة الغريبة تمت أثناء الليل، وأمهل اللص وقتاً ليرد المرآة التي سرقها وإلا فإنه سيضطر للتبليغ عنه بما أنه حصل على أرقام لوحة السيارة المستعملة في السرقة والتي رصدتها كاميرا الجيران.