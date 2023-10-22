مي سليم بديلًا ريم البارودي في "روج أسود"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقدت النجمة مي سليم على بطولة مسلسل جديد بعنوان " روج أسود"، وذلك بعد ما اعتذرت النجمة ريم الباردوي عن المسلسل، إذ أعلنت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن انسحابها من مسلسل "روج أسود"، والذي تعاقدت عليه قبل يومين فقط من انسحابها.

وكتبت "البارودي"، في منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها قائلة: "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في عمل روج أسود، تأليف أيمن سليم، وإخراج مصطفى فكري؛ وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

يواصل عدد كبير من النجوم في الفترة الحالية التحضير لأعمالهم الدرامية الجديدة المقررعرضها الفترة المقبلة، المسلسل من تأليف أيمن سليم.

ويتناول مسلسل "روج أسود" أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وسوف يعرض في 45 حلقة، وهو من إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.

ويذكر أن مي سليم فقد حققت نجاحًا لافتًا في الموسم الرمضاني الأخير 2023 بمسلسل تلت التلاتة مع غادة عبدالرازق، ومن تأليف هبة الحسيني إخراج حسن صالح.

قصة مسلسل "تلت التلاتة" للنجمة غادة عبدالرازق، تتشابه مع المسلسل الأجنبي، حيث تجسد غادة خلال أحداث العمل 3 شقيقات "توأم"، تتورط إحداهن في مشكلة كبيرة نتيجة زواجها من شخصية يؤديها الفنان محمد القس.