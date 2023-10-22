فوز الفيلم اليمني المرهقون بجائزة هوجو الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي الـ59

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفيلم اليمني المرهقون للمخرج عمرو جمال على جائزة هوغو الذهبية ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي في نسخته الـ59.

ضمن فيلم المرهقون الذي نافس في مسابقة صنّاع الأفلام الجدد، ليصبح في رصيده 5 جوائز دولية، وكان الفيلم قد سبق وحقق سابقة تاريخية بالنسبة لليمن إذ نافس في مهرجان برلين السينمائي الدولي ليصبح أول فيلم يمني يشارك في المهرجان العريق، كما فاز بـجائزة منظمة العفو الدولية.

وحل في المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور. ويملك المرهقون في رصيده ثلاث جوائز دولية أخرى وهي أفضل إخراج وأفضل سيناريو في مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان تايبيه السينمائي، كما نافس في المسابقة الرسمية في مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وكان اليمن قد أعلن عن ترشيح الفيلم لتمثيله رسميًا للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي بالدورة السادسة والتسعين للجائزة، وسبق وشارك في مهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان بكين السينمائي الدولي.

وكان المرهقون قد نال إشادات عديدة إذ كتب جاي وايسبرج في موقع The Film Verdict "فيلم حقيقي، وصادق ومثل اليمن يستحق اهتمامنا"، في حين كتب ماتيو جاللي في موقع Close up: "فيلم مؤلم ولكن يتم حكيه بهدوء رصين، دون أي مبالغات لإثارة الشفقة" ويستند المرهقون على أحداث حقيقية في عدن باليمن عام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم لعملهما جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة. وبعد اكتشاف الأم حملها في الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق. وسبق وأثار مشروع الفيلم الانتباه عالميًا في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي حيث حصل على منحة تطوير ما بعد الإنتاج لمشروع قيد العمل من قسم Eastern Promises، كما كان أحد المشاريع الواعدة المشاركة في برنامج عروض قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث تلقى منحة بقيمة 12 ألف دولار بعد عرض أجزاء من الفيلم.

المرهقون إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية ومن إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مع مازن رفعت ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي ومحمد العمدة بالإضافة لأمجد أبو العلاء. وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

ويعد الفيلم ثاني فيلم روائي طويل لمخرجه بعد عشرة أيام قبل الزفة (2018) وكان أول فيلم روائي طويل يعرض جماهيريًا في اليمن بعد ثلاثة عقود من اختفاء السينما في اليمن، وفاز بالعديد من الجوائز المهمة منها جائزة الجمهور في مهرجان سان دييغو السينمائي الدولي بأميركا وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وغيرهم.