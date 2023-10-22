إيرادات السبت.. "سكر" الخامس و"مستر إكس" في المركز قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 21 أكتوبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 833 ألفا و383 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 250 ألفا و681 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

الخميس اللي جاي

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 139 ألفا و974 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 120 ألفا و884 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وتراجع للمركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 105 آلاف و879 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

سكر

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 102 ألف و693 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

حسن المصري

احتل المركز السادس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 90 ألفا و699 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

بيت الروبي

وفي المركز السابع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 13 ألفا و817 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الثامن جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 5 آلاف و122 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

مستر إكس

وذهب المركز التاسع إلى فيلم "مستر إكس" محققا 1835 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

البعبع

واحتل المركز العاشر والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 1799 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.