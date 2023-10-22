مي كساب تعلق على مؤتمر قمة القاهرة للسلام: "شكرا بلدي العظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة مي كساب على مؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي أقيم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجمع عدد من الرؤساء العرب للحديث عن تصاعد الموقف السياسي بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت مي تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر" قالت فيها: "قمة القاهرة للسلام وفقكم الله في خير العباد والبلاد، فلسطين قضيتنا الأولى ثقتنا في اتحادكم كبيرة اتحادكم قوة، شكرا بلدي العظيمة مصر، شكرا بلدان الوطن العربي الكبرى شكرا لبلدان العالم الواقفة بجانب الحق فلسطين عربية، فلسطين حرة، بإذن الله تعالى وعد الله حق".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل "جعفر العمدة " الذي حقق نجاحا كبيرا ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.