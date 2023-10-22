هادي الباجوري لـ"الخليج 365": "هيبتا" موضوعه غريب ولم يكن مخططا تقديم جزء ثان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والذي من المقرر عرضه على منصة نتفليكس.

وقال الباجوري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "البحث عن علا أخذ مني وقتا، والموضوع في الموسم الثاني سيكون مختلفا عن الموسم الأول، وهو التحدي الذي أبحث عنه عند تقديم أي عمل".

"البحث عن علا" شارك في بطولته موسمه الأول: هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، وظهر خلاله عدد من النجوم كضيوف شرف، بينهم: خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.

ولفت الباجوري إلى استعداده لتقديم الجزء الثاني من فيلم هيبتا الذي شاهد الجمهور الجزء الأول منه في 2016، وأوضح "الفترة من الجزء الأول للثاني، فترة البعيدة لأننا كنا نبحث عن موضوع للجزء الثاني، لأن لم يكن مخططا تقديم جزء جديد، خاصة وأن موضوعه غريب، وأخذنا وقت كبير حتى نصل لفكرة جيدة، وعند الانتهاء من الكتابة سنبدأ تصويره".

وأشار الباجوري إلى أن الفنان ماجد الكداوني سيكون من بين فريق عمل الفيلم.

"هيبتا" شارك في بطولة الجزء الأول منه عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد داود، شيرين رضا، أحمد مالك، جميلة عوض.

جدير بالذكر أن هادي الباجوري عُرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة شاهد VIP، وشارك في بطولة العمل أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف، باسم سمرة، داليا شوقي، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب.