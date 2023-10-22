نجوم الفن يتطوعون في الهلال الأحمر لتوصيل المساعدات لأهالي غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركتهم مع الهلال الأحمر المصري، لتعبئة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ونستعرض لكم أبرز الفنانين الذين بادروا بانضمامهم للحملة، في السطور التالية:

أحمد العوضي

حرص الفنان أحمد العوضي على مشاركته في جمعية الهلال الأحمر المصري، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، ونشر العوضي مقطع فيديو يناشد فيه جمهوره بالتبرع لأهالي غزة.

زينة

شاركت الفنانة زينة صورا لها برفقة أطفالها خلال مشاركتها في جمعية الهلال الأحمر.

ياسمين صبري

بادرت ياسمين صبري بالمشاركة في جمعية الهلال الأحمر لمساندة الشعب الفلسطيني لتوصيل المواد الغذائية والمستلزمات الغذائية.

هنا الزاهد

نشرت هنا مقطع فيديو، أثناء تطوعها بالهلال الأحمر لتوصيل المساعدات لأهالي غزة، وعلقت عليه: "بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد يد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعدتنا من أي وقت فات، الأكل والمساعدات الطبية لازم تكون جاهزة للعبور في أي لحظة لـ أخواتنا في فلسطين".

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير فيديو وهي تقوم بتعبئة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، دعما لأهالي فلسطين.