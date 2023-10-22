علي الألفي يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الرابعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان علي الألفي عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الرابعة.

وكتب "الألفي" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "تجربة الكورونا لرابع مرة خلت الموضوع فلسفي أكتر، من أسبوعين كنت بغني وبدب برجلي في الأرض كما لو كنت الأقوى في الدنيا في حضور صحابي، وبعدها بفترة وصلت لمرحلة من ألم العظام والسخونية إني اتصلت بأصدقائي أبكي من الألم".

وأضاف الألفي: "دي مرحلة كل اللي عارفينني متأكدين أني ما بوصلهاش بسهولة، أنا زمان عملت عملية ورجعت سايق يا جدع ولا يهمني، كنت بتعامل مع الحالة أنها دور برد لغاية ما القهوة طعمها بقى مية و ملح و البرفانات اتشوهت ريحتها الكورونا مزيج من المرض و الألم والسجن الانفرادي".

وتابع: "لو إنت لوحدك مفيش قدامك غير أنك تنشف وتقوم تخدم نفسك، أقصى ما يمكن للجميع تقديمه هو مكالمة، ورغم إنها حقيقي بتفرق و بتهون نفسيا، لكن بردو بتحس إنك في تجربة (يوم يفر المرء من أخيه) وبالتحديد (لكل امرئ منهم شأن يغنيه)".

واستكمل: "إحنا لوحدنا في الدنيا، شايلين شيلتنا وهنقابل ربنا شايلين شيلتنا، مهما كانت عزوتك ومهما كنت مسنود بـ سند، هتيجي لحظة حقيقة تعرف فيها حجمك مقدرتك، يا رب اغفر لي كل لحظة تناسيت فيها قوتك و سمحت لنفسي بغضبك يارب، استغفرك ربي واتوب اليك واشهد عليا كل اللي يقرا الكلام ده و انت خير الشاهدين وإذا مرضت فهو يشفين".

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