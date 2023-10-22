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الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأحمد الجاسمى يحضران افتتاح مهرجان الشارقة السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - توافد النجوم على السجادة الخضراء لـ مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة، الذي يقام في أكاديمية الشارقة للفنون، والذي سيقام في الفترة ما بين 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وحضر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والممثل الدكتور حبيب غلوم، الفنان الإماراتي أحمد الجاسمي، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والفنانو الاماراتية أمل عبده.

وحضر أيضًا كل الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة المهرجان، والناقد المصري أحمد شوقي، والمذيعة ريا أبي راشد.

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان  خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".

والدول  المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية ، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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