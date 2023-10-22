شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي بعد تكريمه من الشارقة: قلوبنا مع أطفال فلسطين في هذا الوقت الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حسين فهمي قائلاً: "شكرًا للسلطان القاسمي الصديق العزيز لـ مصر، وصديقي أنا شخصيًا، بنلتقي اليوم في لحظات صعبة جدًا، إحنا متواجدين اليوم مع أطفال وشباب، وقلوبنا كلها مع أطفال فلسطين".

قال الممثل الشاب جان رامز في كلمته في افتتاح الدورة العاشرة من مهران الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: "مساء الخير عليكوا، قبل أي حاجة أحب اشكر سمو الشيخ سلطان القاسمي، وأحب أشكر سمو الشيخة جواهر القاسمي، علي الدعوة، وده اول تكريم ليا، وأنا عندي أهداف كتير عايزة أحققها، وأنهي رامز كلمته قائلاً: "باسمي واسم كل طفل عربي، أحب أقول لأطفال فلسطين قلبنا معاكوا، وشكرًا جدًا علي تشجيعكوا ليا".

وحضر أيضًا على السجادة الخضراء كل من، النجم حسين فهمي، والنجمة ليلي علوي، والسيناريست مدحت العدل، والممثل سامر المصري، والمذيعة بوسي شلبي، والطفل جان رامز، والممثل الاماراتي طارق العلي، وطغى اللون الأسود على ملابس النجوم أثناء حضورهم الافتتاح.

كما حضر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والممثل الدكتور حبيب غلوم، الفنان الإماراتي أحمد الجاسمي، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والفنانو الاماراتية أمل عبده، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة المهرجان، والناقد المصري أحمد شوقي، والمذيعة ريا أبي راشد.

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.