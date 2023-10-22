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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي (0-0) يلا شوت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي (0-0) يلا شوت بعد فوزه بسبع من مبارياته الثماني في الدوري الإيطالي هذا الموسم، يتنافس ميلان وجهًا لوجه مع خصمه القديم يوفنتوس مساء الأحد، حيث يلتقي عملاقا الكالتشيو في سان سيرو.

بينما دخل ميلان فترة التوقف الدولي بعد هزيمة دراماتيكية أمام جنوة، خرج اليوفي على القمة في ديربي ديلا مولي وظل على بعد أربع نقاط من الروسونيري.

مع خسارتهم الوحيدة في الديربي 5-1 أمام إنتر، حصل ميلان بالفعل على 21 نقطة هذا الموسم، ويعودون من توقف دام أسبوعين بهدف الفوز بثمانية من أول تسع مباريات في الدوري الإيطالي للمرة الثالثة فقط في النادي. تاريخ.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي (0-0) يلا شوت

في الآونة الأخيرة، تمكن الروسونيري من تحقيق مثل هذا الإنجاز في حملة الفوز بالسكوديتو لموسم 2021-22، وستيفانو بيولي المؤكد أن فريق

واجه نابولي وناديا روما صعوبات في مواكبة قدرتهم على تحقيق النتائج، ومن المؤكد أن الأمر استغرق كل جهد ممكن لاستعادة ثلاث نقاط من جنوة قبل نهاية الشوط الأول.

بعد أن بقي دون أهداف لمدة 87 دقيقة، تقدم ميلان أخيرًا عبر كريستيان بوليسيتش، لكن الدراما كانت في بدايتها للتو: تم طرد كلا حارسي المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع - مايك مينيان لارتكابه خطأ فظيع - والمهاجم المخضرم أوليفييه جيرو. هدفًا استثنائيًا المباراة بين القائمتين مرتديًا قميص مينيان.

حصل جيرو على الاستحسان لشجاعته في التصدي لمحاولة خطيرة، وخرج رجال بيولي من مراسي بنوع الانتصار الذي عكسه الأبطال باعتزاز عندما صقلوا ألقابهم التي فازوا بها بشق الأنفس.

ومع ذلك، فإن تعادلين سلبيين في دوري أبطال أوروبا، يتركان الروسونيري يلعبون اللحاق بالركب في مسابقة الأندية الأوروبية الكبرى، والتي سيعودون إليها الأسبوع المقبل، بمواجهة زلزالية ضد باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية.

أولًا، يجب عليهم التعامل مع منافس أكثر تقليدية في الدوري الإيطالي، حيث فقدت الرمال المتحركة يوفنتوس قبضته الحديدية في السنوات الأخيرة - في الواقع، لم يهزم ميلان في خمس مواجهات بالدوري مع السيدة العجوز. ولم يخسروا ست مرات منذ الفترة الذهبية في نهاية الثمانينات، ولكن هذا يمكن أن يحدث الآن يوم الأحد.

ربما لم يعد اليوفي مسيطرًا على ميلان، لكنهم واصلوا هيمنتهم التي دامت عقدًا من الزمن على ديربي ديلا مولي في آخر مرة، حيث تغلبوا على تورينو 2-0 - خسر البيانكونيري آخر مرة أمام منافسيهم في المدينة منذ 19 ديربي في تورينو، بينما فاز بلا أهداف. أقل من 15 مناسبة.

بعد إغلاق آخر في ملعب أليانز، حيث سجل فيديريكو جاتي وأركاديوس ميليك، حافظ رجال ماكس أليجري على شباكهم نظيفة في كل من مبارياتهم الثلاث الأخيرة، ليصل رصيدهم إلى ما لا يقل عن ثمانية في 13 مباراة بالدوري ممتدة. العودة إلى الموسم الماضي.

مع التركيز على الصلابة الدفاعية، لم يتلق فريق أليجري أي هدف من ركلة ثابتة هذا الموسم، وقد حدد المدرب التوسكاني موقفه فيما يتعلق بكيفية تعامل فريقه مع الأشهر المقبلة.

تظل إعادة اليوفي إلى أمجاده السابقة - والتي كان جزءًا رئيسيًا منها - مهمة ضخمة، والعودة إلى المنافسة على لقب الدوري بعد عامين كئيبين داخل وخارج الملعب قد يكون في النهاية الكثير مما يمكن طلبه.

ومع ذلك، بينما يخطط لتحقيق الفوز على ناديه السابق في نهاية هذا الأسبوع، يمكن أليجري، الذي تعرض لانتقادات كبيرة، أن يشير إلى رقم قياسي لم يتفوق عليه سوى ناديي ميلان في 2023-24 ويحتفظ بدعم مجلس الإدارة.

لقد تغلب يوفنتوس بالفعل على لاتسيو وتعادل مع أتالانتا دون أهداف، لكن الاختبار الأصعب لهم ينتظرهم حتى الآن في المدينة الثانية، حيث فشلوا في التسجيل أمام ميلان في أي من آخر لقاءين للفريقين في سان سيرو.