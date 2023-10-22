حليمة بولند تعبر عن دهشتها باختيار ابنتها مريومة لمطعم مرعب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يترافق اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند دائماً مع إثارة الجدل ، وكان آخر ضجة تسببت بها على مواقع التواصل الاجتماعي هو كشفها عن اختيار ابنتها مريومة مطعماً عنوانه "الرعب" أي أن كل محتوياته مرعبة وذلك لتناول طعام الغداء.



ووثقت حليمة بالفيديو أرجاء المطعم وزواياه حيث تبدو الهياكل العظمية وديكورات مرعبة وجمل مخيفة في كل مكان.

وقد عبّرت حليمة عن دهشتها من ذوق ابنتها لذلك المطعم فقالت :"أنا مصدومة من ذوق بنتي".

وكانت حليمة قد أثارت موجة أخذ ورد وتساؤلات بعد ادعائها بأن بأن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد اتصل بها فاتهمها مستخدمو السوشيال ميديا بأنها استغلت الذكاء الإصطناعي لتوهم متابعيها بأن الأمر حدث فعلاً ، بينما قامت هي باستعراض شاشة الهاتف الأرضي الذي يظهر فيه رقم الجناح الفندقي والتوقيت الذي تلقت فيه المكالمة واسم المتصل وهو "نادي النصر السعودي".

واشارت الى أن الذكاء الاصطناعي ليس قادراً على فبركة جهات الاتصال ورقم الجناح واسم المتصل، كما لفتت إلى أنها بانتظار إدارة الفندق لاستخراج كافة البيانات للمكالمة وتوضيح الحقائق كاملة.