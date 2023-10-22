حبيب بريجيت ياغي يفاجئها بطريقة مميزة ويطلب يدها للزواج-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي لحظة طلب حبيبها جورج جميل يدها للزواج وذلك عبر نشرها مقطعي فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية "القصة".

وبدت بريجيت حين دخولها من الباب وقد فرشت الأرض بالزهور باللون الأحمر ثم بدا قلب كبير مؤلف من بالونات ومكتوب جملة مضيئة بالإنكليزية تقول :"Marry Me" أو تزوجيني.. لتصاب بريجيت بالدهشة ممزوجة بفرحة عامرة لم تسعها وسط هتافات الأشخاص الموجودين معها في القاعة، وتعانقه بحرارة كدليل على موافقتها على عرض الزواج منه.

وفي الفيديو الآخر يبدو العريس وهو يجثو على ركبته وخاتم الخطبة في علبة سوداء على الأرض وهي ما زالت متفاجئة واحتضنا بعضهما مجدداً،وعلّقت الفنانة اللبنانية على أحد الفيديوهات بالقول: "بحبك لآخر نفس. الله يفرّح قلوب الكلّ"، وكتبت في آخر: "الله ما يحرمنا من بعض".

من موقع الخليج 365 نتمنى السعادة للعروسين بريجيت ياغي وجورج جميل.

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