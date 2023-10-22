نادين نسيب نجيم توثق تواجدها في باريس قبل 10 أيام وهكذا بررت التأخير-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو وثق تواجدها في أحد فنادق باريس الفخمة والذي تواجدت فيه بسبب ارتباطها بعمل كما قالت.



وشاركت نادين أيضاً صوراً أخرى من شرفة الفندق مستعرضة جمال الطبيعة والمباني في تلك المنطقة وقالت في الفيديو إنها تحب هذا الطقس ولكن أيضاً جمال المنظر المطل من الفندق أخّاذ.

وفي الصور بدت نادين بإطلالات مختلفة أغلبها بسروال وتوب وظهرت في غاية الأناقة.

وعللت نادين عدم نشرها للفيديو والصور لحظة التقاطهما والذي كان من المفروض أن تقوم به منذ 10 أيام بتزامنه مع بدء الحرب على غزة وأرفقت منشورها بتعليق جاء فيه:"بعتذر عم حط هيدا البوست يلي كان لازم ينزل من ١٠ ايام بس بسبب الظروف طبعاً ما كان اله مطرح ابداً . بعيداً عن القضية يلي كلنا مؤمنين ومتعاطفين و متمسكين فيها و عم نعمل جهدنا حتى ندعم الابرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا بس مجبورة نزل هيك لسببين لانه عم يعملوا عليي حمالات فولو و انفولو حسابات وهمية و ريبورت كتير … وطبعاً نحنا ملزمين نكفي شغلنا و التزاماتنا و لكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم و بالمقابل شغلنا مسؤولية علينا و الشركات الملتزمين معن. بحبكن من كل قلبي و الله ينصركم و يقويكم يا رب ويرحم كل الشهداء".

