أحمد العوضي يتطوع في الهلال الأحمر ويحث متابعيه على تقديم الدعم لأهل غزة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دعماً ومساندةً للشعب الفلسطيني في محنته، تطوّع الممثل المصري أحمد العوضي في جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك لدعم أهل غزة .

وشارك العوضي مقطع فيديو في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي متوجهاً لمتابعيه من مركز الهلال الأحمر قال فيه :" أنا بطلب من كل إخواتي كلنا عايشين في غزة ، إحنا خلاص نزلنا صور وفيديوهات وبوستات، دلوقتي عايزين نتصرف تصرف أهلي وفعلي، ومن جوانا موجوعين لأخواتنا في غزة، دلوقتي إنزل نتبرع كل أخ جدع شغلها القضية إنزل تتبرع حتى لو بجنيه واحد، ولو أنت مش عارف تروح إبعتلهم وهم يجيوا عندك وأنا إخواتي كُرما،أو إنزل إتبرع بالدم".

وأضاف :" عبر عن صوتك في الفيسبوك براحتك، ولكن إنزل إعمل حاجه فعليه، لو بجنيه واحد كل ده هيفرق، وإحنا مصريين جدعان وفي ضهر إخواتنا دايما، وبشكر الهلال الأحمر على المجهود الكبير اللي بيعمله مش بس أكل وشرب لأ بيعمل حاجات كتير".

من ناحية أخرى، يتابع العوضي تصوير مشاهده في فيلم "الإسكندراني"، وسيعرض في إجازة منتصف العام، من إخراج خالد يوسف، كما أنه سيقدم مسلسلاً رمضانياً بعنوان "حق عرب" في رمضان 2024.



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