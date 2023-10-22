فن ومشاهير

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. تأجيل اطلاق أغانٍ جديدة لمجموعة من نجوم الفن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجموعة من الفنانيين عن تأجيل طرح أغانيهم الجديدة التي كان من المفترض اطلاقها خلال هذه الأيام من شهر أكتوبر، لكن تضامنهم مع أحداث غزة والهجوم العنيف الذى ارتكبه المحتل على الأراضى الفلسطينية. 

 

رامى جمال 

رامى جمال 

قام الفنان رامى جمال بتأجيل اطلاق أغانيه الجديدة الذى كان قد أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن قرب طرح أغنيته الجديدة التي بعنوان "جيت متأخر".

dfb50a4fa3.jpg
مصطفى حجاج 

مصطفى حجاج 

كما تضامن الفنان مصطفى حجاج مع شعب فلسطين، بعدما انتهى من تسجيل أحدث أغانيه وكان منتجه هانى محروس قد صرح بطرحها خلال منتصف أكتوبر لكن تم تأجيلها دعماً مع القضية الفلسطينية إلى موعد سوف يتم تحديده فيما بعد.

1a3ae35519.jpg
شاندو 

شاندو 

تضامن ايضاً الفنان شاندو مع القضية الفلسطينية، بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان " فيكى حاجة مش عادية " وكان مقررًا أن يطرحها خلال شهر أكتوبر لكنه قرر تأجيلها للتضامن مع الشعب الفلسطيني أيضًا.

3155cd8799.jpg
 أبو الليف 

 أبو الليف 

وكان الفنان أبو الليف قد قال في تصريحات إنه سوف يطرح أغنية جديدة بعنوان "الدنيا بنك" تحمل طابع الدراما وبها عدد من المفاجآت لكن تم تأجيلها أيضًا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا