فيلم أسرة في بعضينا ينطلق بتصوير مشاهده الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق فيلم أسرة في بعضينا بتصوير مشاهده الأولى، الذي يشارك به الفنان هشام إسماعيل، والفنانة ندى بسيوني، في حي المقطم بالقاهرة، استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم أسرة في بعضينا

أحداث فيلم أسرة في بعضينا

وتدور أحداث قصة فيلم أسرة في بعضينا حول أخ وأخته، ويحاول الأخ الزواج في نفس شقة العائلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار سوق العقارات، وتقع العديد من الأحداث الكوميدية بين الأخ وأخته حول الزواج بالشقة.

صرح الفنان هشام إسماعيل، إنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية عمرو وهو محامي انطوائي يرغب في الزواج في شقة العائلة، والفيلم يعد أول تعاون مع المخرج مينا سويحة، ومن خلال التعامل معه شعر بانه مخرج واعي.

أبطال فيلم أسرة في بعضينا

شارك فى فيلم أسرة في بعضينا عددًا من الفنانين منهم: هشام إسماعيل، إبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، أحمد السلكاوي، مروة عبد المنعم، وهو من تأليف أحمد عيسى، وإخراج مينا سويحة.

فيلم أسرة في بعضينا

آخر أعمال هشام إسماعيل

يذكر أن هشام إسماعيل شارك في السباق الرمضاني لعام 2023 من خلال مسلسل الكبير أوي ج7، بطولة الفنان أحمد مكي، حيث تناول الموسم السابع بعد مرور عام علي زواج الكبير من مربوحة، تحدث الكثير من الخلافات بينهم تحثهم علي الذهاب إلى أخصائية نفسية. بينما يحاول جوني عمل مشروع جديد في المزريطة.

هشام إسماعيل

شارك في بطولة مسلسل الكبير أوي ج7 نخبة من الفنانين، منهم: أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين أبو حجاج، رحمة أحمد فرج، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.