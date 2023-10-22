رانيا يوسف ومي سليم تتعاقدان على "روج أسود"

بعد اعتذار الفنانة ريم البارودي، عن عدم المشاركة ببطولة مسلسل "روج أسود"، لجأ صناع العمل لحيلة ذكية لتجنب إحراج بديلتها، فتم الإعلان عن مشاركة النجمتين رانيا يوسف ومي سليم ببطولة المسلسل، دون الكشف عن من منهن ستقدم الشخصية التي اعتذرت عنها ريم.

روج أسود مقتبس عن قصص حقيقية من محكمة الأسرة

ويتناول مسلسل روج أسود أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وسوف يعرض في 45 حلقة، وهو من إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.

رانيا يوسف تنتظر عرض "وبقينا اتنين"

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد وبقينا اتنين، منتصف نوفمبر القادم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويضم في بطولته شريف منير، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبوذكري.

مي سليم تنتظر عرض "التاروت"

كما تنتظر مي سليم خلال الفترة القادمة عرض فيلم التاروت، الذي تقوم ببطولته بجانب سمية الخشاب، رانيا يوسف، منذر رياحنة، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج إبرام نشأت، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

ريم البارودي تودع "روج أسود" لـ ظروف خاصة

وأعلنت ريم البارودي بالأمس اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل “روج أسود” بسبب ظروف وصفتها بـ "الخاصة"، بعد 48 ساعة فقط من إعلان مشاركتها ببطولة العمل.

وقالت ريم البارودي عبر استوري حسابها على موقع انستغرام: تم اعتذاري عن عدم المشاركة فى عمل روج أسود، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري.. وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

ريم غائبة عن الدراما منذ 2022

وسبق أن كشفت ريم البارودي، سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، منذ مشاركتها في مسلسل نقل عام، الذي عُرض عام 2022، وردت ريم، على سؤال أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، حيث جاء السؤال على النحو التالي: إنتي مختفية ليه من الدراما بقالك فترة؟.

وعلقت ريم البارودي، قائلة: علشان بعد مسلسل نقل عام اللي اتعرض وعملت دور من أصعب الأدوار عليا أنا شخصيًا، وكنت بصور جنبه مسلسل حد فاصل.

تابعت ريم البارودي حديثها قائلة: تعبت نفسيًا وبدنيًا أوي وكل اللي اتعرض عليا بعدهم للأسف معجبونيش نهائي.

آخر أعمال ريم البارودي

ويعتبر مسلسل نقل عام، هو آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة ريم البارودي، وشاركها في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود محمد، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، أميرة أديب، علاء محمود، نور النبوي، صولا عمر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

أحداث مسلسل نقل عام

دارت أحداث مسلسل نقل عام حول رجل كبير في السن يعمل موظفاً في هيئة النقل العام؛ يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه في المنزل من المشاكل التي سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته ووالدته.

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