بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

انطلقت منذ قليل فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة، مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر.

وشارك في فعاليات الافتتاح الفنان حسين فهمي، ومدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي والنجمة ليلى علوي.

ويشارك في مهرجان الشارقة السينمائي نحو 81 فيلما من 37 دولة في العالم، ومنهم إيران وفرنسا واليمن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسوريا والكويت والأردن والهند والبرتغال وروسيا وعمان والنرويج والإمارات ولبنان والمغرب وغيرهم الكثيرين.

كما يشارك في المهرجان 15 مخرجا وخبيرا سينمائيا، ومن بينهم أحمد شوقي ومحمد حاجي وغجير السيتي وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين العرب ومن بينهم من مصر الفنان حسين فهمي.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفعاليات الفنية والمهرجانات جرى إلغاؤها مؤخرا تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الجرائم التي ترتكب في حقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها مهرجان الجونة، وكذلك مهرجان القاهرة ومهرجان الموسيقي العربية.