فتاة تعرض الزواج على عايض يوسف بعد طلاقه من هبة حسين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدر اسم الفنان السعودي عايض يوسف الترند في الأيام الماضية خصوصاً بعد تصريحات طليقته الممثلة هبة حسين.

وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تقديم فتاة عرضاً لـ يوسف بالزواج منه.

ونشرت الشابة أغنية خاصة بعايض يوسف وهبة حسين، معبرة عن رغبتها في الزواج منه من خلال تعليقها أثناء الاستماع إلى الأغنية: "هبة لا تستحق، تعال وتزوجني".

وقد سمعت ضحكات صديقات الفتاة اللواتي كنّ معها وذلك بسبب جرأتها في الحديث وكشف نيتها الزواج من الفنان السعودي.

وكان عايض يوسف ارتبط بالممثلة هبة حسين في شهر أيلول من عام 2020.

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