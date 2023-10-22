وائل الإبراشي يعود للسوشيال ميديا والسر فندق مهجور

ياسر رشاد - القاهرة - احتل اسم الإعلامي الراحل وائل الابراشي، صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب تغريدة جديدة من حساب موثوق يحمل اسمه.



ومازال حساب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي على موقع إكس تويتر سابقاً مستمراً في كتاب ومتابعة الأحداث، إذ يبدو أن المسئول عن صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لم يغلقها بعد وفاته العام الماضي.

التويتة

إذ اجتمع رواد السوشيال ميديا على الدعاء للإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالرحمة والمغفرة.

وعلق عدد من الجمهور قائلين:"وائل الإبراشي الله يرحمه منزل تويت على فندق مهجور بيتحرق .. نهاركم لذيذ" وآخرون تساءلوا كيف يتم نشر تغريدات جديدة".



فيما أوضح شخص آخر الأمر وقال إن الحساب يديره أحد الأشخاص لذا أمر طبيعي أن نجد كل فترة هذا الحساب يكتب تدوينات جديدة.

ويذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وعانى من بعض المضاعفات التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه، وغاب منذ ذلك التاريخ عن برنامجه "التاسعة" ليتوفى في التاسع من يناير 2022.

وكانت زوجة وائل الإبراشي أثارت جدلا، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي جدلا واسعا، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب خالد منتصر، طبيبا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا.