خلال بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي التيك توك، انهارت سارة الحقباني، المشهورة على سناب شات، وذلك بعدما شكك بعض المتابعين في جنسيتها وادعوا بأنها مغربية أو عراقية.
وفي الفيديو، أعربت الحقباني عن استيائها وقالت: “إذا أنا ما ني سعودية شلون عرفت ‘مهلي ما يولي’؟ في مغربية تقولها؟ ما تجي، في عراقية تقولها؟ ما في”. وأضافت بدموع في عينيها: “الله شاهد، ما في مغربية ولا عراقية تقول ‘مهلي ما يولي’، هذي كلمة حقبانية بحتة ومهلي معناها ‘ياهلا’ ويامولي يعني لا تروح ظل عندنا اليوم”.
تعبر ردة فعل الحقباني عن استياءها وتأثرها بتلك الشكوك التي تعرضت لها بشأن جنسيتها. وقد نالت هذه اللحظة من البث المباشر اهتماماً واسعاً من قبل المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أن سارة الحقباني تعد واحدة من المشاهير على منصة سناب شات، حيث تشتهر بنشر مقاطع فيديو ترفيهية ومحتوى يتناول مواضيع متنوعة. تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي ولديها قاعدة متابعين واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الحقباني تنهار من البكاء خلال بث مباشر في التيك توك بسبب شكوك المتابعين في جنسيتها -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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