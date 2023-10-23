شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشارقة السينمائى يعلن دعمه للفلسطينيين ورفض كل أشكال جرائم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب، عن دعمهم للشعب الفلسطيني لما يتعرض له من هجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال في بيان له: "نؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني لأننا نقف مع الحق والإنسان أينما كان".

وأضاف البيان: "ونرفض كل أشكال الجرائم الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة، وندعو المؤسسات والأفراد لتقديم ما يمكن أن يساهم في تخفيف الكوارث والآلام عنهم، نسال الله أن يحمى فلسطين وأهلها".

وحضر حفل افتتاح المهرجان النجم حسين فهمى والنجمة ليلى علوى والكاتب مدحت العدل، والناقد أحمد شوقى والفنان سامر المصرى والإعلامية بوسى شلبى والإعلامية ريا أبى راشد والطفل جان رامز والممثل الإماراتي طارق العلي، والنجم الإماراتى حبيب غلوم، والفنان الإماراتي أحمد الجسمي، والفنانة الإماراتية أمل عبده

وحضر كل من: الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.