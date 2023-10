شكرا لقرائتكم خبر عن دوام الحال من المحال.. قصص حب نجوم هوليود تنتهى بعد عقود زواج وصلت لنصف قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "دوام الحال من المحال".. جملة انطبقت على اثنين من أهم ثنائيات هوليود حول العالم، بعدما كانا يضرب بهما المثل حول العالم في الرومانسية والحب بينهما على مدار سنوات طويلة ارتبطا فيها في أعين المتابعين والجمهور بأنهما رمز للحب والتفاهم قبل أن يفاجئا العالم بانفصالهما رغم معيشتهما سويًا أكثر من ربع قرن بالنسبة لأحد تلك الثنائيات، في حين كانت الثنائية الأخرى تعيش لقرابة الـ 50 عامًا سويًا.

هيو جاكمان وزوجته السابقة

أعلن الثنائى هيو جاكمان وزوجته انتهاء قصة زواجهما، بعدما اقتربت من ثلاثة عقود قضياها معًا كزوجين، وذلك بعدما أعلنا في بيان لهما أنهما انفصلا بكل هدوء بعد قضاء معظم حياتهما سويًا.

وجاء البيان بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الثنائى الذى يعتبر من أهم الثنائيات حول العالم لما يحظيان به من شهرة كبيرة إلى جانب كونهما كانا دومًا ما يتحدثا عن علاقتهما بكل امتنان وحب.

جدير بالذكر أن علاقة الثنائى بدأت منذ عام 1995، وطوال تلك الفترة كانا فيها زوجين مثاليين فى وجهة نظر محبيهما قبل أن يقررا الانفصال.



هيو جاكمان مع زوجته

ميريل ستريب ودون جومر

وخلال الشهر الجاري وتحديداً أمس أكد تقرير لموقع الديلى ميل انفصال الممثلة العالمية ميريل ستريب عن زوجها دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج حيث كشفا عن أنهما منفصلان طوال الستة أعوام الماضية، إلا أنهما لم يفضلا إظهار ذلك للعلن من وقتها، لكنهما أكدا أنهما "سيهتمان دائمًا" ببعضهما البعض ولن تتغير طريقة مودتهما سويًا.



ميريل ستريب وزوجها فى صورة سابقة

من ناحية أخرى سبق وانضمت الممثلة العالمية ميريل ستريب إلى فريق عمل الموسم الثالث من سلسلة "Only Murders in the Building" الذى يطرح على شبكة Hulu، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم تعلن الجهة المنتجة عن ظهور ستريب بـ دور رئيسي أو كضيفة شرف في السلسلة، كما لم تكشف الشبكة عن موعد محدد لـ طرح حلقات الموسم الجديد.