أنغام تتلقى رسالة تهديد من الكيان الصهيوني

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت الفنانة المصرية أنغام، رسالة تهديد من الكيان الصهيوني، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أعلنت أنغام تعرضها للتهديد بعد مشادة كلامية بينها وبين أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، وتضمنت رسالة التهديد الآتي:" الفنانة الغير فاضلة أنغام تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل ".

وتابعت الرسالة التي تلقتها أنغام من قبل الكيان الصُهيوني:" الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين، ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية ".

واستكملت الرسالة:" مثل ما تمت إبادة جماعية للفلسطينية قادرين على إبادتكم عن بكرة أبيكم وضم اراضيكم لأراضينا وسيناء ستصبح أرض إسرائيلية شئت أم أبيت سواء الآن أم لاحقًا ".

وأضافت رسالة تهديد الفنانة أنغام:" الوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل وماذا تستطيع أن تفعل شعوب ذليلة إسرائيل من عشرات السنين ترى دمكم رخيص، وقتلت منك الآلاف ولا تستطيعون فعل شئ فقط اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة اللي معك، إسرائيل تاج على رؤسكم ".

رسالة تهديد للفنانة المصرية أنغام

رد أنغام على رسالة التهديد من إسرائيل

ردت النجمة المصرية أنغام على رسالة التهديد التي تلقتها اليوم من الكيان الصُهيوني، وكتبت:" تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة".

وأضافت أنغام:" تهديد بم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم على ضعف ووضاعة وقلة حيلة ".

وتابعت الفنانة المصرية:" نعلم جيدًا من أنتم، مُحتلين ومُغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل ".

واستكملت أنغام:" لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه ".

وأكدت أنغام، أن مصر سوف تظل كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم ".

وتابعت أنغام:" ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدًا كل ساعة لا كل عام ".

واختتمت الفنانة أنغام، قائلة:" شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا ".

رد أنغام على رسالة التهديد

أنغام تفتح النار على أفيخاي أدرعي وتلقنه درسًا في الإنسانية:

أثار أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من الجدل والغضب الشديد خلال الأيام الماضية، بعدما هاجم المطربة المصرية أنغام عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقًا، والأمر الذي دفع الفنانة إلى الخروج عن صمتها وردت عليه برسالة قاسية لتعلمه معنى الإنسانية والاحترام.

أنغام وأفيخاي أدرعي

أنغام توجة رسالة قاسية إلى أفيخاي أدرعي:

وجهت أنغام رسالة لـ أفيخاي أدرعي، قائلة: "أنت يا أسمك إيه، دون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني".

تابعت: "الإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور.. فاكر؟"

أضافت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين بريء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

اختتمت حديثها: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا أسمك إيه أنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

بداية القصة:

هاجمت النجمة أنغام، أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد رسالتة التحذيرية لأهالي حي الزيتون في غزة بفلسطين، والتي تضمنت الآتي: "ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة بالتوجه جنوبًا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم".

أضاف أفيخاي أدرعي: "الآن نناشدكم في حي الزيتون بالتوجه جنوبًا، أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس، ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم وأحبائكم توجهوا إلى جنوب وادي غزة، كونوا متأكدين أن قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم".

كتبت أنغام ردًا على رسالة أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

أنغام وأفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي لـ أنغام: "أرجو أن لا تكوني من مصير فئة أهل النار"

رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على الهجوم الذي وقع عليه من الفنانة المصرية أنغام، بعد تطورات الأحداث في غزة وفلسطين، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات الأشهر عالميًا “تويتر”، قائلًا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".