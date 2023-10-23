صورة نادرة لعبدالسيد وخان والطيب.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة يظهر فيها المخرج داوود عبدالسيد، والمخرج محمد خان، والمخرج عاطف الطيب والناقد سمير فريد

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "عمالقة، أصحاب الشغلانة، أعظمهم عاطف الطيب بلا منازع، صورة عظيمة زي اللي فيها"

أيضا: "أيام ما كان عندنا سينما وسينمائيين، إيه الجمال ده، ملوك الشغلانة، أهل الفن" وغيرها من التعليقات

ويعتبر المخرج عاطف الطيب والمخرج محمد خان والمخرج داوود عبدالسيد من أهم مخرجي السينما الواقعية