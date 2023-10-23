حنان مطاوع تتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بـ "صوت وصورة" على واتش إت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر مسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت.

ونشرت مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "برغم وجع القلب اللي احنا فيه بس مش بإدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا، الحمدلله إن العمل بيتشاف واشكركوا جدا على دعمكم الدائم ليا وللمسلسل صوت وصورة، ربنا ينصر فلسطين ويلطف لاهلها بأطفالها الكرام ، وربنا يحرس مصر".

مسلسل "صوت وصورة" عرض يوم 14 أكتوبر الجاري على قناة dmc، وwatchit.

مسلسل "صوت وصورة" يتكون من 30 حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر.