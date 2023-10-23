السبت.. "أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي" في ملتقى الهناجر الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، تحت عنوان "أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي" في السابعة والنصف من مساء يوم السبت ٢٨ أكتوبر، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

الملتقى يستضيف كل من اللواء أركان حرب محمد الهمشري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ومدير مركز دراسات التنمية ورئيس أكاديمية النيل الدولية، اللواء محمد ربيع مهندس الصواريخ المضادة للدبابات في حرب أكتوبر، الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة أمانى فاخر أستاذة الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان وعضو المجلس القومى للمرأة، الإعلامى حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام السابق، المؤرخ والكاتب الصحفي محمد الشافعي، الكاتب الصحفي عبد الجواد ابوكب، الفنان القدير طارق الدسوقي .

وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، ضمن الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقدم فرقة شموع بقيادة الفنان الكبير سعيد عثمان مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية .