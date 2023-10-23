لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي: وجودكم في فلسطين أكبر خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

هاجمت الفنانة لطيفة، أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر "X": "هو إنتوا عمى ولا بتستعموا؟، كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأنوروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟".

واستكملت: "واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟؟، إنتوا عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مفيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين".

وأضافت لطيفة: "قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".

وقصفت إسرائيل مستشفى الأهلي المعمداني بغزة منذ أيام ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من ١٠٠٠ شخص معظمهم من الأطفال