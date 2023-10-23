بعد مهاجمتها لأفيخاي.. أنغام تتلقى رسالة تهديد وتعلق: "تشهد رمال سيناء على هزيمتكم النكراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت النجمة أنغام عن تلقيها رسالة تهديد عبر تطبيق "واتس آب"، ونشرت صورة للرسالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وكتبت أنغام ردا على الرسالة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة"

وتابعت: "نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، ولست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وأضافت: "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام".

واختتمت أنغام حديثها قائلة: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

وكان أفيخاي أدرعي رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الاحتلال، قد وجه رسالة لأنغام قال فيها: "الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقي في الآخرة والعذاب الأليم وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: "أرجوا أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية"