بوسي شلبي أنيقة ودينا داش بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت جالسة على المكتب.

بسمة بوسيل

نشرت بسمة بوسيل صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت في خلفيتها الأهرامات.

عمر الشناوي

ظهر عمر الشناوي، برفقة مجموعة من المتطوعين في جمعية مصر الخير من أجل دعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

دينا داش

نشرت دنيا داش، صورة سيلفي لها على حسابها بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة وظهرت بدون مكياج.

زينة

شاركت الفنانة زينة متابعيها على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي برفقة أولادها أثناء مشاركتها في منظمة الهلال الأحمر.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي صورة لها من خلال مهرجان الشارقة السينمائي، وظهرت بإطلالة أنيقة.

مريم الخشت

نشرت مريم الخشت، صورة لها خلال مشاركتها في مؤسسة مصر الخير لتجهيز الوجبات للشعب الفلسطيني، وذلك على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، أحدث ظهور له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة

حجاج عبد العظيم

شارك الفنان حجاج عبد العظيم صورة له برفقة صديقه وعلق: "حبيت أتشيك وروحت لأخويا وحبيبي العالمي".

مريم اوزرلي

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، داخل أحد المطاعم في نيويورك.