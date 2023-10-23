شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد النقلي عن صلاح السعدني: فنان مبدع وعظيم تعلمت منه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج محمد النقلي عن علاقته بالفنان الكبير صلاح السعدني الذي نحتفل اليوم الإثنين بعيد ميلاده، مشيرًا إلى أن معرفته بالفنان الكبير صلاح السعدني بدأت مبكرة قبل أن يعمل معه.

وتابع لـ"الخليج 365": "علاقتي بالسعدني بدأت من زمان جدًا، منذ أيام خالي المخرج الراحل نور الدمرداش عندما اختاره ليقوم بمسلسل "الضحية"، وكنت أذهب إليهم في التصوير لرؤيتهم، فهو أستاذ كبير في التمثيل".

كما أكد: "وعندما دخلت المعهد ومجال الإخراج، وبدأت التدريب وأصبحت مخرجا، كان هناك معرفة كبيرة بيننا، ثم طلبته معي في مسلسل "الباطنية" عام 2009، وكان مبدعا وعظيما، ثم تعاونا سويا مرة أخرى في مسلسل "الإخوة الأعداء" عام 2012، وكان عظيما خلال العمل، وتعلمت منه الكثير خلال فترة عملنا وتعاملنا معا".

يذكر أن صلاح السعدنى من مواليد23 أكتوبر 1943 بمحافظة المنوفية، قدم خلال حياته الفنية أكثر من 200 عملا فنيا سواء دراما أو تليفزيون أو مسرح، بدات تلمع نجوميته أكثر بعد تقديمه مسلسل "ليالى الحلمية" وجسد فى أجزائها الـ5 شخصية "سليمان غانم" كما شارك بمسلسلات أخرى منها أرابيسك، الباطنية، القاصرات، الناس في كفر عسكر، عدى النهار، رجل في زمن العولمة، حلم الجنوبي، وغيرها.

وفى السينما شارك فى عدد من الأفلام المهمة منها "مهمة صعبة جدا، الرصاصة لا تزال فى جيبى، صراع الأحفاد كما شارك في فيلمى "الأرض، أغنية على الممر" وتم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، آخر الأدوار التى قدمها "عبد القادر" فى مسلسل القاصرات عام 2013.