بعد زواج مجدي الهواري.. خطوبة غادة عادل تُثير ضجّة على السوشيال ميديا.. والمفاجأة بهوية العريس!!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:28 صباحاً - تداولت بعض الصفحات على السوشيال ميديا صورة للفنان حسن شاكوش جمعته بالفنانة غادة عادل كان قد نشرها في وقت سابق، عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو يضع يده على كتفيها، وعلق عليها: “كانت أحلي مفاجأة ومبسوط جدا إني شوفتك.. مع حبيبت قلبي الأستاذه غادة عادل».

خبر متداول بخطوبة غادة عادل وحسن شاكوش

وهو ما جعل البعض يخمن وينشر أخبارا عن خطوبة الثنائي وارتباطهما بقصة حب، خاصة بعد زواج طليق غادة عادل المخرج مجدي الهواري قبل أيام قليلة.

غادة عادل ومجدي الهواري

كانت غادة عادل قد فاجأت الجمهور بخبر انفصالها عن مجدي الهواري قبل 5 سنوات عام 2018 بعد ارتباط دام أكثر من 20 عاماً، أثمر عن خمسة أبناء، وطرحت غادة وقتها جلسة تصوير باللون الأصفر أعلنت بها خبر الانفصال.

بعد 3 سنوات من الانفصال التقى الثنائي في برنامج بصراحة مع، وتحدثا عن إمكانية ارتباطهما من جديد، مجدي الهواري وقتها قال إن شرطه الوحيد لقبول الزواج مرة أخرى هو أن تتقبل زوجته الجديدة حبه الشديد لغادة عادل، لأنه لم يستطع تخطي حبه لها أو زيجتهما السابقة “هل هتقبل إني لسه بحبك”؟ وهو ما أثار بكاء غادة.

غادة عادل أيضاً تحدثت عن إمكانية زواجها مرة أخرى وكان شرطها هو أن يتزوج مجدي الهواري أولاً، “أحب أشوفه بيتجوز الأول” مؤكدة أن سبب انفصالهما كان خلافات في وجهات النظر وتابعت قائلة: “احنا كنا بنتخانق وبنوصل لطريق مسدود، ولكن اكتشفت مع الوقت رجولته الحقيقية، وبمدح فيه دلوقتي عن اقتناع تام، وبمدح أكثر لأنه معملش معايا حاجة وحشة، وكل عام بعد الانفصال، بتأكد إن مجدي هو أبو ولادي الصح، ودايما سند ليا في كل مراحل حياتي”.

زواج مجدي الهواري

احتفل مجدي الهواري بزواجه من دنيا عبد المعبود مساء الأحد الماضي بحضور أبنائه وعدد من النجوم والمشاهير، أبرزهم لبلبة وحمادة هلال وجميلة عوض وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة، ولاعب كرة القدم السابق عماد متعب وزوجته يارا نعوم.

اكتفى مجدي الهواري بالإعلان عن زفافه قبل موعده بيوم واحد، وهو ما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ استذكر البعض تصريحاته السابقة بأنه لا يزال يحب غادة عادل ولامه البعض قائلاً “الحب خلص ولا إيه يا مجدي”؟

من جانبها لم تأت غادة عادل برد فعل صريح أو تعلق على زواج طليقها سواء بتهنئته أو بمشاركة أي صورة من زفافه، على الرغم من تأكيدها السابق أن علاقتهما لا تزال قوية في إطار الصداقة فقط.

غادة عادل تستعد لبطولة “حالة خاصة”

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، تستعد النجمة غادة عادل للتعاون مع المنتج طارق الجنايني في مسلسل جديد يحمل اسم: “حالة خاصة”، والمقرر عرضه على المنصات الرقمية المشفرة قريباً، وينتمي لتصنيف الكوميديا الاجتماعية.

مسلسل “حالة خاصة”، من إخراج عبدالعزيز النجار، ويشارك في بطولته بجانب غادة عادل: الفنان الكوميدي طه الدسوقي، ومن المقرر الإعلان عن باقي الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة.

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